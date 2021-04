Fedez non perde lo... smalto: il nuovo business dei Ferragnez (Di lunedì 26 aprile 2021) Quella per la manicure è diventata, da qualche mese a questa parte, una delle passioni di Fedez . E' iniziata per gioco, con il rapper che ha preso a colorare le unghie abbinandole a quelle della ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Quella per la manicure è diventata, da qualche mese a questa parte, una delle passioni di. E' iniziata per gioco, con il rapper che ha preso a colorare le unghie abbinandole a quelle della ...

Advertising

repubblica : Fedez contro il leghista Ostellari: ''Non sei Beyoncé, non puoi fare come ti pare'' - sweet_crature : Qui per ricordarvi che un anno fa uscirono foto e video di un presunto bacio dei Larry. E per non dimenticare la… - gaia_imperato : non io che aspetto con ansia #LOLaftershow perché verrà letto un mio tweet @Fedez @PrimeVideoIT - tsunamidieci : Non vedo l'ora di sentire le trashate summer hit che hanno preparato baby k, elodie, fred de palma, shade, ana mena… - B_R_U_C_E__ : @ornitorincoglio È un altro il concetto. Non puoi continuare a dire che vieni dalla strada, odi i venduti ecc e poi… -