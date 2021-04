Fares | Lazio | batti il Milan per lottare sino alla fine

(Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA - Dentro o fuori, laè al bivio. Se batte ilpuò rilanciarsi per il quarto posto, senza i tre punti diventerebbe un'impresa quasi impossibile. All'Olimpico la sfida verità in chiave ...

ROMA - Dentro o fuori, laè al bivio. Se batte il Milan può rilanciarsi per il quarto posto, senza i tre punti ... E nel match program biancoceleste ha parlato Momo: "Sarà una gara difficile,...Per il resto confermata la posizione di Marusic arretrato sulla linea dei difensori, con Lulic al posto diimpiegato come esterno a sinistra a centrocampo. Davanti Correa e Immobile.(3 ...I diffidati di Lazio-Milan con i calciatori biancocelesti a rischio squalifica in vista della prossima partita contro il Genoa: anche Acerbi e Luis Alberto tra loro ...Ultimi aggiornamenti Lazio Lucas Leiva e Luis Alberto non sono al meglio della ... Per il resto confermata la posizione di Marusic sulla linea dei difensori, con Fares impiegato come esterno a ...