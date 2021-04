F1 GP Portogallo 2021, Isola: “Tracciato e condizioni meteo diverse dalla scorsa stagione” (Di lunedì 26 aprile 2021) “La gestione degli pneumatici e far lavorare le tre mescole più dure della gamma all’interno della corretta finestra d’utilizzo sono stati due punti focali della gara a Portimao nel 2020. Quest’anno la situazione potrebbe essere completamente diversa, con un’evoluzione del Tracciato e condizioni meteo differenti rispetto allo scorso ottobre”. Queste le parole di Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, a pochi giorni dal GP di Portogallo 2021 di F1, terzo appuntamento della stagione. “Nelle prime due gare, le prestazioni degli pneumatici in costruzione 2021 sono state molto buone, e in Portogallo debutterà la mescola più dura tra quelle disponibili“, l’annuncio di Isola. Che prosegue: “C1, C2 e C3 sono state ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) “La gestione degli pneumatici e far lavorare le tre mescole più dure della gamma all’interno della corretta finestra d’utilizzo sono stati due punti focali della gara a Portimao nel 2020. Quest’anno la situazione potrebbe essere completamente diversa, con un’evoluzione deldifferenti rispetto allo scorso ottobre”. Queste le parole di Mario, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, a pochi giorni dal GP didi F1, terzo appuntamento della. “Nelle prime due gare, le prestazioni degli pneumatici in costruzionesono state molto buone, e indebutterà la mescola più dura tra quelle disponibili“, l’annuncio di. Che prosegue: “C1, C2 e C3 sono state ...

