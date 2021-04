Esprinet acquista azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – In attuazione della delibera dell’Assemblea deglisti 7 aprile 2021 ed in esecuzione del programma di acquisto diha comunicato di avereto, dal 20 al 23 aprile 2021, complessive 382.795ordinarie corrispondenti allo 0,75% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario pari a 13,5576 euro per azione per un controvalore pari a 5.189.769,86 euro. Per effetto di tali acquisti, al 23 aprile, il distributore all’ingrosso di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna detiene 735.109, pari all’ 1,44% del capitale sociale. Sul listino milanese, oggi, modesto guadagno perche avanza di poco a +0,22%.