Eni avvia produzione gas giacimento off-shore Merakes in Indonesia (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Eni ha avviato la produzione di gas dal Progetto Merakes, situato nel blocco East Sepinggan, nelle acque profonde dello stretto di Makassar in Indonesia. Il progetto è rappresentato da un giacimento ad una profondità d’acqua di circa 1.500 metri nell’offshore del bacino di Kutei. La capacità di produzione è di 13 milioni di standard metri cubi di gas al giorno (SMCD), equivalenti a 85.000 barili di petrolio equivalente al giorno (BOED). “Siamo davvero orgogliosi dell’avvio di Merakes, un progetto che sfrutta le sinergie con le infrastrutture di Eni già esistenti e frutto della proficua collaborazione con i nostri partner e con le autorità Indonesiane”, ha affermato l’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, aggiungendo “Merakes è uno dei principali progetti di Eni nel 2021 e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Eni hato ladi gas dal Progetto Merakes, situato nel blocco East Sepinggan, nelle acque profonde dello stretto di Makassar in. Il progetto è rappresentato da un giacimento ad una profondità d’acqua di circa 1.500 metri nell’offshore del bacino di Kutei. La capacità diè di 13 milioni di standard metri cubi di gas al giorno (SMCD), equivalenti a 85.000 barili di petrolio equivalente al giorno (BOED). “Siamo davvero orgogliosi dell’avvio di Merakes, un progetto che sfrutta le sinergie con le infrastrutture di Eni già esistenti e frutto della proficua collaborazione con i nostri partner e con le autoritàne”, ha affermato l’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, aggiungendo “Merakes è uno dei principali progetti di Eni nel 2021 e ...

Advertising

InvestingItalia : Eni avvia produzione gas giacimento Merakes in acque profonde Indonesia - - andrea_morby : $ENI - Eni: avvia produzione gas da giacimento Merakes in Indonesia - andrea_morby : $ENI - Eni: avvia produzione gas da giacimento Merakes in Indonesia - MilanoFinanza : Deutsche Bank avvia la copertura di Eni con buy, può rendere fino al 7,7% -

Ultime Notizie dalla rete : Eni avvia Eni avvia produzione gas giacimento off - shore Merakes in Indonesia ... ha affermato l'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi , aggiungendo "Merakes è uno dei principali progetti di Eni nel 2021 e contribuirà all'incremento del gas nel nostro mix produttivo, ...

ENI avvia la produzione di gas dal giacimento in Indonesia ENI ha comunicato di aver avviato la produzione di gas dal progetto Merakes , situato nel blocco East Sepinggan, nelle acque profonde dello stretto di Makassar, nella provincia del Kalimantan ...

Eni avvia produzione gas giacimento off-shore Merakes in Indonesia Borsa Italiana Eni avvia produzione gas giacimento off-shore Merakes in Indonesia (Teleborsa) - Eni ha avviato la produzione di gas dal Progetto Merakes, situato nel blocco East Sepinggan, nelle acque profonde dello stretto di Makassar in Indonesia.Il progetto è rappresentato ...

Azioni Eni: nuovi rialzi in arrivo. Come operare Nelle prossime sedute, le azioni Eni potrebbero registrare un rimbalzo. Vediamo come impostare una possibile strategia operativa con i Turbo Certificates di BNP Paribas. Dopo la r ...

... ha affermato l'Amministratore delegato di, Claudio Descalzi , aggiungendo "Merakes è uno dei principali progetti dinel 2021 e contribuirà all'incremento del gas nel nostro mix produttivo, ...ha comunicato di aver avviato la produzione di gas dal progetto Merakes , situato nel blocco East Sepinggan, nelle acque profonde dello stretto di Makassar, nella provincia del Kalimantan ...(Teleborsa) - Eni ha avviato la produzione di gas dal Progetto Merakes, situato nel blocco East Sepinggan, nelle acque profonde dello stretto di Makassar in Indonesia.Il progetto è rappresentato ...Nelle prossime sedute, le azioni Eni potrebbero registrare un rimbalzo. Vediamo come impostare una possibile strategia operativa con i Turbo Certificates di BNP Paribas. Dopo la r ...