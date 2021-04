Energia nucleare | un investimento per il Green deal?

(Di lunedì 26 aprile 2021) Gli esperti incaricati dall’Unione Europea per studiare l’al fine di valutarne l’inserimento agli investimenti sostenibili hanno affermato che l’atomica dovrebbe essere etichettata come inverde. Gli esperti sostegno che non ci sono prove che l’arrechi più danni alla salute o all’ambiente rispetto alle altre tecnologie con cui viene prodotta

Un dato, questo, di cui tener conto, quando parliamo dicome 'pulita' perché i suoi effetti su quell'animale prettamente simbolico che è l'uomo non si limitano a tumori conseguenza ...All'interno di quello, ad esempio, le aziende dell'industria attiva nell'offerta di ... o EDF e Centrica, che hanno un forte coinvolgimento nel gas e nel, o quelle attive nelle ...In particolare l’energia cinetica della rotazione per inerzia delle turbine ... L’idea stessa di un incidente nucleare era peraltro inconcepibile per gli operatori che, si può dire, avevano “troppa ...Gli esperti incaricati dell'UE per studiare l’energia nucleare che l’energia atomica dovrebbe essere etichettata come in investimento verde.