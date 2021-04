Empoli-Chievo martedì 27 aprile | ore 16 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Dionisi ha tutti a disposizione | Aglietti senza Leverbe e Giaccherini

Leggi su infobetting

(Di lunedì 26 aprile 2021) Recupero della trentaduesima giornata di Serie B che vede la capolistadiimpegnata in casa contro il. Per gli azzurri una vittoria oggi varrebbe mezza promozione: con i tre punti il vantaggio sul terzo posto aumenterebbe a 9 punti e basterebbe di fatto una vittoria per sancire il ritorno dei toscani in InfoBetting: Scommesse Sportive e