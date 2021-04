Emergenza sostegno: domani nuovo presidio davanti al Miur degli idonei V ciclo (Di lunedì 26 aprile 2021) I docenti risultati idonei alle selezioni del V ciclo dei Percorsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA sostegno) presso le varie Università d’Italia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 aprile 2021) I docenti risultatialle selezioni del Vdei Percorsi di Specializzazione per le attività dididattico agli alunni con disabilità (TFA) presso le varie Università d’Italia. L'articolo .

Advertising

conkarmaAps : Lo sportello di ???????????????? ?????????????????????? ?????????????????? ??????????-???? risponde al bisogno di chiunque voglia confrontarsi con pro… - Emy75si : RT @DavideRicci1973: Giorgia Meloni ha presentato, fra gli altri, due emendamenti al decreto sostegno: in uno propone la cancellazione del… - figliodeifiori : RT @DavideRicci1973: Giorgia Meloni ha presentato, fra gli altri, due emendamenti al decreto sostegno: in uno propone la cancellazione del… - giacomodignazio : ?? Ho ricevuto la visita istituzionale dell'On. @Luigi_DEramo della #Lega #Abruzzo. Abbiamo affrontato il tema del… - marino29b : RT @DavideRicci1973: Giorgia Meloni ha presentato, fra gli altri, due emendamenti al decreto sostegno: in uno propone la cancellazione del… -