Elezioni Albania, il premier Edi Rama verso la riconferma per un terzo mandato (Di lunedì 26 aprile 2021) Il premier socialista Edi Rama si avvia verso la riconferma alla guida dell'Albania. Per lui si tratterà del terzo mandato. Dopo un primo exit poll incerto domenica sera che pronosticava un un testa a testa fra maggioranza ed opposizione, lo scrutinio delle schede nel 33 per cento dei seggi elettorali prefigura una vittoria di Rama con il 49,4% dei voti e circa 10 punti di vantaggio sul Partito democratico, principale formazione di centrodestra guidata da Lulzim Basha. Con i voti del Movimento socialista per l'integrazione, l'opposizione raggiungerebbe il 46 per cento. Il sistema proporzionale regionale non traduce però la percentuale a livello nazionale in un numero preciso di seggi. Infatti, in 12 collegi elettorali, il Partito socialista sarebbe in ...

