Elettra Lamborghini, outfit da urlo all’Isola dei Famosi: quanto costa (Di lunedì 26 aprile 2021) Elettra Lamborghini brilla di luce propria anche in diretta TV ma con un bellissimo abito ancor di più: ecco quanto costa Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@ElettraLamborghini) Elettra Lamborghini come opinionista dell’Isola Dei Famosi ha l’opportunità di sfoggiare ogni lunedì e giovedì i migliori abiti in prima L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 aprile 2021)brilla di luce propria anche in diretta TV ma con un bellissimo abito ancor di più: eccoVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@come opinionista dell’Isola Deiha l’opportunità di sfoggiare ogni lunedì e giovedì i migliori abiti in prima L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

angelmel80 : E più opinionista Asia argento che la Elettra Lamborghini e dice cose intelligenti Asia potete cambiare Asia per El… - Novella_2000 : Elettra Lamborghini opta per il total black: il costo del suo outfit #isola - ValliStark : Ma che problemi hanno i dermal di Elettra Lamborghini? #isola - sparklingsoull : ma è giusto che elettra lamborghini debba star seduta sola in un angolino per dare spazio a quella testa di cazzo c… - MarcoLanzoni13 : @DesireeLeggeri @IsolaDeiFamosi Elettra Miura Lamborghini -