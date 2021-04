Ecco come Sileri stronca Guerra e i burocrati del ministero della Salute (Di lunedì 26 aprile 2021) come e perché il sottosegretario alla Salute, il medico Pierpaolo Sileri, ha nuovamente criticato l’alta dirigenza amministrativa del dicastero retto da Roberto Speranza Inviti (inascoltati) 15 mesi fa a comprare respiratori e incrementare le terapie intensive. Rassicurazioni (poi rivelatesi farlocche) di Ranieri Guerra sull’aggiornamento del piano pandemico. Verbali del Cts chiesti e mai ricevuti. E addirittura collaboratori diretti di Sileri non pagati per mesi dal ministero. Ecco le ultime accuse del sottosegretario al ministero della Salute, Pierpaolo Sileri, ai vertici amministrativi del dicastero della Salute retto da Roberto Speranza. Ecco ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021)e perché il sottosegretario alla, il medico Pierpaolo, ha nuovamente criticato l’alta dirigenza amministrativa del dicastero retto da Roberto Speranza Inviti (inascoltati) 15 mesi fa a comprare respiratori e incrementare le terapie intensive. Rassicurazioni (poi rivelatesi farlocche) di Ranierisull’aggiornamento del piano pandemico. Verbali del Cts chiesti e mai ricevuti. E addirittura collaboratori diretti dinon pagati per mesi dalle ultime accuse del sottosegretario al, Pierpaolo, ai vertici amministrativi del dicasteroretto da Roberto Speranza....

