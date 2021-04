È una Cesarina, si chiama Valentina e ama la cucina (Di lunedì 26 aprile 2021) Le Cesarine sono la più antica rete di cuoche casalinghe d’Italia, che aprono le porte della propria casa agli ospiti provenienti da tutto il mondo, offrendo esperienze uniche e incentrate sull’ospitalità e la salvaguardia della cucina tradizionale italiana. Sul portale delle Cesarine si legge: “Lo stare a tavola rappresenta un momento fondamentale di incontro, condivisione e trasferimento valoriale tra generazioni, tra culture, ed è elemento fondamentale di coesione di una comunità”. In Italia le Cesarine sono circa 1200, in più di 400 località e, quando le disposizioni per il contenimento della pandemia lo permetteranno, anche in Val Taleggio sarà possibile essere accolti nella casa di Valentina, che preparerà per i suoi ospiti piatti realizzati con i prodotti delle aziende della valle, erbe spontanee e verdure dell’orto, serviti nella veranda con ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 aprile 2021) Le Cesarine sono la più antica rete di cuoche casalinghe d’Italia, che aprono le porte della propria casa agli ospiti provenienti da tutto il mondo, offrendo esperienze uniche e incentrate sull’ospitalità e la salvaguardia dellatradizionale italiana. Sul portale delle Cesarine si legge: “Lo stare a tavola rappresenta un momento fondamentale di incontro, condivisione e trasferimento valoriale tra generazioni, tra culture, ed è elemento fondamentale di coesione di una comunità”. In Italia le Cesarine sono circa 1200, in più di 400 località e, quando le disposizioni per il contenimento della pandemia lo permetteranno, anche in Val Taleggio sarà possibile essere accolti nella casa di, che preparerà per i suoi ospiti piatti realizzati con i prodotti delle aziende della valle, erbe spontanee e verdure dell’orto, serviti nella veranda con ...

