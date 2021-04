“É sempre mezzogiorno”: corn dogs con ketchup casalingo di zia Cri (Di lunedì 26 aprile 2021) Nuova settimana, in compagnia di Antonella e della sua ‘banda’ di cuochi. Il capo banda è sicuramente la zia Cri, che ogni giorno mette in riga un cast ‘disordinato’ e creativo, confezionando un menu ed una tavola davvero invitanti. Oggi, in particolare, la cuoca romagnola prepara un piatto tipico del nord Italia e non solo, ecco i corn dogs con ketchup casalingo.Ingredienti 4 wurstel, 50 g farina Pastella: 2 uova, 10 g zucchero, paprika, 180 ml latte, 180 g farina di mais, 70 g farina 0, 6 g bicarbonato, 1 l olio per friggere ketchup: 400 g passata di pomodoro, 1 cipolla, 2 g zenzero, 2 g paprika piccante, 1 chiodo di garofano, 10 g farina, 50 g aceto rosso, 50 g zucchero, noce moscata, olio, senape, maionese ProcedimentoPrepariamo la pastella: in una ciotola, sbattiamo le uova con il latte, lo ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 26 aprile 2021) Nuova settimana, in compagnia di Antonella e della sua ‘banda’ di cuochi. Il capo banda è sicuramente la zia Cri, che ogni giorno mette in riga un cast ‘disordinato’ e creativo, confezionando un menu ed una tavola davvero invitanti. Oggi, in particolare, la cuoca romagnola prepara un piatto tipico del nord Italia e non solo, ecco icon.Ingredienti 4 wurstel, 50 g farina Pastella: 2 uova, 10 g zucchero, paprika, 180 ml latte, 180 g farina di mais, 70 g farina 0, 6 g bicarbonato, 1 l olio per friggere: 400 g passata di pomodoro, 1 cipolla, 2 g zenzero, 2 g paprika piccante, 1 chiodo di garofano, 10 g farina, 50 g aceto rosso, 50 g zucchero, noce moscata, olio, senape, maionese ProcedimentoPrepariamo la pastella: in una ciotola, sbattiamo le uova con il latte, lo ...

