“E ora come la mettiamo?”. Volano stracci tra Daniela Martani e Vladimir Luxuria: “Ecco cosa mi ha fatto” (Di lunedì 26 aprile 2021) Si sa, quando c’è Daniela Martani può succedere di tutto durante una trasmissione televisiva. Siamo naturalmente a casa del trash, ovvero a Domenica Live. E immancabilmente c’è anche lei, appena uscita dall’Isola dei famosi. Ma a farne ne spese è Vladimir Luxuria. Ma cosa è successo? L’ex politico ha iniziato ad inveire contro la Martani affermando che poco prima della puntata le avrebbe chiesto un selfie senza mascherina, a quel punto Luxuria avrebbe dato alla Martani della negazionista. Così, dopo qualche minuto, Daniela è tornata su questa faccenda, cogliendo l’occasione per lanciare una frecciata velenosa a Vladimir Luxuria. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha pubblicato su twitter una foto di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Si sa, quando c’èpuò succedere di tutto durante una trasmissione televisiva. Siamo naturalmente a casa del trash, ovvero a Domenica Live. E immancabilmente c’è anche lei, appena uscita dall’Isola dei famosi. Ma a farne ne spese è. Maè successo? L’ex politico ha iniziato ad inveire contro laaffermando che poco prima della puntata le avrebbe chiesto un selfie senza mascherina, a quel puntoavrebbe dato alladella negazionista. Così, dopo qualche minuto,è tornata su questa faccenda, cogliendo l’occasione per lanciare una frecciata velenosa a. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha pubblicato su twitter una foto di ...

