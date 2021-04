Drammatico incidente durante la registrazione della famosissima trasmissione tv | ci sono morti e feriti

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 26 aprile 2021) In Italia lo conosciamo come Pechino Express, ma il format è presente anche in altri Paesi, tra cui la Francia dove si chiama Pekin Express, e sebbene la versione italiana di CostantinoGheradesca è stata rinviata a causapandemia, a data ancora da decidere, la Francia ha deciso di girare lo stesso la nuova stagione, ad agosto 2020. Ma l’edizione, filmata in Turchia, è stata però toccata da una tragedia, unmortale che ha coinvolto due concorrenti, i cameramen e il guidatore, quest’ultimo vittima dello schianto. L’mortale Il gioco consiste nel far gareggiare alcune coppie che devono cimentarsi in un viaggio a tappe arrangiandosi come pos, trovandosi con poco denaro, costrette dunque a elemosinare passaggi in auto, cene e pernottamenti agli abitanti del ...