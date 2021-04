Draghi,nessun taglio a Superbonus,impegno per proroga 2023 (Di lunedì 26 aprile 2021) "Per il Superbonus al 110% sono previsti, tra PNRR e Fondo complementare, oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate dal precedente governo. Non c'è alcun taglio". Lo dice il premier Mario Draghi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) "Per ilal 110% sono previsti, tra PNRR e Fondo complementare, oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate dal precedente governo. Non c'è alcun". Lo dice il premier Mario...

Advertising

ilriformista : Il Pd non è più il garante della governabilità, Draghi vi è subentrato e ha cambiato le carte in tavola… - TgLa7 : ##Recovery Draghi 40% fondi destinato a Sud, 47% a digitalizzazione e innovazione. 70 mld per transizione ecologica… - fattoquotidiano : All'incontro coi sindacati il premier non presenta nessun testo e si limita per lo più ad ascoltare [di @WandaMarra… - HoMadopa : RT @mariotoscana196: Tutti i paesi democratici del mondo vorrebbero avere politi o economisti della competenza di DRAGHI o RENZI... Nessun… - Rossana44792035 : RT @AdalucDe: Sull’eco bonus nessun taglio rispetto al passato, una proroga per le case popolari, un impegno alla proroga ulteriore dopo av… -