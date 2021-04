Draghi presenta il Recovery Plan alla Camera: “Sfida epocale per cambiare l’Italia” (Di lunedì 26 aprile 2021) Recovery Plan, oggi Draghi lo presenta alla Camera: “Sfida epocale” Dopo l’approvazione del Cdm, oggi, lunedì 26 aprile, il premier Mario Draghi presenta il Recovery Plan alla Camera, mentre domani, martedì 27, sarà al Senato. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che è già stato trasmesso alle Camere e che entro il 30 aprile verrà inviato alla Commissione europea, prevede oltre 200 miliardi di euro di aiuti, che in sei anni dovrebbero risollevare l’economia del Pase, in ginocchio dopo l’epidemia di Covid. “Si tratta di un intervento epocale, che intende riparare i danni economici e sociali della crisi ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021), oggilo: “” Dopo l’approvazione del Cdm, oggi, lunedì 26 aprile, il premier Marioil, mentre domani, martedì 27, sarà al Senato. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che è già stato trasmesso alle Camere e che entro il 30 aprile verrà inviatoCommissione europea, prevede oltre 200 miliardi di euro di aiuti, che in sei anni dovrebbero risollevare l’economia del Pase, in ginocchio dopo l’epidemia di Covid. “Si tratta di un intervento, che intende riparare i danni economici e sociali della crisi ...

