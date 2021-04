Draghi presenta il Recovery Plan alla Camera: “Qui c’è il destino del Paese” (Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi è a Montecitorio per presentare ai parlamentari il Recovery Plan. Inizia citando De Gasperi, e ringraziando il governo precedente. E, soprattutto, rivolgendo un pensiero a quanti sono stati maggiormente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia. “Sbaglieremmo tutti a pensare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi, scadenze. Vi proporrei di leggerlo anche in un altro modo”. “Metteteci dentro le vite degli italiani, le nostre ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne, dei cittadini che verranno. Le attese di chi più ha sofferto gli effetti devastanti della pandemia. Le aspirazioni delle famiglie preoccupate per ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Marioè a Montecitorio perre ai parlamentari il. Inizia citando De Gasperi, e ringraziando il governo precedente. E, soprattutto, rivolgendo un pensiero a quanti sono stati maggiormente colpiti dcrisi dovutapandemia. “Sbaglieremmo tutti a pensare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi, scadenze. Vi proporrei di leggerlo anche in un altro modo”. “Metteteci dentro le vite degli italiani, le nostre ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne, dei cittadini che verranno. Le attese di chi più ha sofferto gli effetti devastanti della pandemia. Le aspirazioni delle famiglie preoccupate per ...

