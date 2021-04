Draghi presenta il Recovery Plan alla Camera: «No a ritardi, dentro c’è il destino del Paese. Il gusto del futuro prevarrà sulla stupidità» (Di lunedì 26 aprile 2021) «Sono certo che riusciremo ad attuare questo Piano. Sono certo che l’onestà, l’intelligenza, il gusto del futuro prevarranno sulla corruzione, la stupidità, gli interessi costituiti». Il premer Mario Draghi ha illustrato alla Camera dei Deputati il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da oltre 200 miliardi, che dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 30 aprile e che, dopo l’approvazione, verrà finanziato dai fondi del Recovery Fund. Il testo integrale è stato trasmesso ieri dal governo al Parlamento. «Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr sia solo un insieme di progetti, tabelle e numeri», ha detto Draghi. «Ci sono le vite degli italiani, soprattutto dei giovani e delle donne e di chi è ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) «Sono certo che riusciremo ad attuare questo Piano. Sono certo che l’onestà, l’intelligenza, ildelprevarrannocorruzione, la, gli interessi costituiti». Il premer Marioha illustratodei Deputati il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da oltre 200 miliardi, che dovrà essere inviatoCommissione europea entro il 30 aprile e che, dopo l’approvazione, verrà finanziato dai fondi delFund. Il testo integrale è stato trasmesso ieri dal governo al Parlamento. «Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr sia solo un insieme di progetti, tabelle e numeri», ha detto. «Ci sono le vite degli italiani, soprattutto dei giovani e delle donne e di chi è ...

