Draghi: "Nel Pnrr c'è il destino dell'Italia" (Di lunedì 26 aprile 2021) Mario Draghi inizia a parlare alle 16 e 23. Chiude circa 45 minuti più tardi. Dopo aver tenuto un discorso che tiene l'elenco puntuale delle cose da fare legato insieme a uno slancio ideale. Quell'impegno a saper "combinare immaginazione e creatività a capacità progettuale e concretezza" che aveva apposto come introduzione alla bozza del Pnrr, e che il Foglio ha pubblicato in esclusiva la settimana scorsa. "Sbaglieremmo tutti a pensare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi, scadenze", premette subito. "Vi proporrei di leggerlo anche in un altro modo. Metteteci dentro le vite degli Italiani, le nostre ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne, dei cittadini che ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 aprile 2021) Marioinizia a parlare alle 16 e 23. Chiude circa 45 minuti più tardi. Dopo aver tenuto un discorso che tiene l'elenco puntualee cose da fare legato insieme a uno slancio ideale. Quell'impegno a saper "combinare immaginazione e creatività a capacità progettuale e concretezza" che aveva apposto come introduzione alla bozza del, e che il Foglio ha pubblicato in esclusiva la settimana scorsa. "Sbaglieremmo tutti a pensare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi, scadenze", premette subito. "Vi proporrei di leggerlo anche in un altro modo. Metteteci dentro le vite deglini, le nostre ma soprattutto quelle dei giovani,e donne, dei cittadini che ...

