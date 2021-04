Draghi “Nei programmi del Pnrr c’è il destino del Paese” (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sbaglieremmo tutti a pensare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi. Vi proporrei di leggerlo in altro modo, metteteci dentro le vite degli italiani, le attese di chi più ha sofferto gli effetti della pandemia, l’ansia dei territori svantaggiati, ma nell’insieme dei programmi che oggi presento c’è anche il destino del Paese”. Lo ha detto il premier, Mario Draghi, nel corso delle comunicazioni alla Camera sul Recovery Plan.“Vorrei ringraziarvi per il lavoro di interlocuzione, la buona riuscita del piano richiede uno sforzo corale e un dialogo aperto e costruttivo”, ha sottolineato Draghi rivolgendosi ai deputati.“Nel piano ci sono tre obiettivi principali: l’orizzonte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sbaglieremmo tutti a pensare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi. Vi proporrei di leggerlo in altro modo, metteteci dentro le vite degli italiani, le attese di chi più ha sofferto gli effetti della pandemia, l’ansia dei territori svantaggiati, ma nell’insieme deiche oggi presento c’è anche ildel”. Lo ha detto il premier, Mario, nel corso delle comunicazioni alla Camera sul Recovery Plan.“Vorrei ringraziarvi per il lavoro di interlocuzione, la buona riuscita del piano richiede uno sforzo corale e un dialogo aperto e costruttivo”, ha sottolineatorivolgendosi ai deputati.“Nel piano ci sono tre obiettivi principali: l’orizzonte ...

