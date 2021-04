Doppia vittoria del pilota friulano Lorenzo Macoritto, nel Campionato italiano Assoluti d’Italia di Enduro (Di lunedì 26 aprile 2021) Il pilota di San Daniele, conquista la classe 250 ed il Trofeo X-Cup. Doppietta vincente per Lorenzo Macoritto, nella gara valida per il Campionato italiano Assoluti d’Italia di Enduro, andato in scena sulle rive del lago di Piediluco, nell’omonima località nel comune di Terni, sabato 24 e domenica 25 aprile. Un clima tipicamente primaverile, ha fatto da sfondo ad una straordinaria sfida con numerosi campioni protagonisti della scena internazionale. Il pilota di San Daniele guida ufficiale TM Factory, conquista in entrambe le giornate di gara la vittoria nella classe 250 2T, mettendo dietro l’avianese delle Fiamme Oro Maurizio Micheluz su Husqvarna. Gara regolare al sabato, dove la leadership di classe del ... Leggi su udine20 (Di lunedì 26 aprile 2021) Ildi San Daniele, conquista la classe 250 ed il Trofeo X-Cup. Doppietta vincente per, nella gara valida per ildi, andato in scena sulle rive del lago di Piediluco, nell’omonima località nel comune di Terni, sabato 24 e domenica 25 aprile. Un clima tipicamente primaverile, ha fatto da sfondo ad una straordinaria sfida con numerosi campioni protagonisti della scena internazionale. Ildi San Daniele guida ufficiale TM Factory, conquista in entrambe le giornate di gara lanella classe 250 2T, mettendo dietro l’avianese delle Fiamme Oro Maurizio Micheluz su Husqvarna. Gara regolare al sabato, dove la leadership di classe del ...

