Dopo Speranza, Toninelli: “Ho quasi finito di scrivere il mio libro”. I social impazziscono (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 23 aprile è stata la “Giornata Mondiale del libro”. E in una giornata così forte e simbolica è arrivata una notizia davvero incredibile, di quelle che subito hanno scatenato milioni di reazioni e commenti sui social. Alla lunga schiera di uccisori di alberi per la carta si aggiunge ora anche l’ex ministro grillino Danilo Toninelli. C’era ansia, in effetti, di leggere un suo libro. Visto che quello del ministro Speranza, purtroppo, ce lo hanno levato da sotto al naso proprio sul più bello. Toninelli invece assicura che è quasi finito e pronto per il suo grande pubblico.



