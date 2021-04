Dopo il caso Biot | ora la Russia risponde con l’espulsione di un diplomatico italiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) Poche settimaneilWalter, l’ufficiale della Marina che ora è il carcere ed è accusato di spionaggio, succede questo: che ladichiara persona non gradita Curzio Pacifici, uomo della Marina italiana anche egli, che lavora nell’ufficio dell’addetto militare dell’ambasciata a Mosca. Secondo i più è la risposta aldal nostro Paese dei due funzionari russi coinvolti propio nell’affaire. Ed è effettivamente questo questo che si capisce leggendo quanto dichiarato proprio dal governo russo. Scrive il Ministero degli Esteri russo in un nota: Il 26 aprile, l’ambasciatore a Mosca Pasquale Terracciano è stato invitato presso il ministero degli Esteri russo, presso il quale gli è stata consegnata una nota in cui si chiede che Curzio Pacifici, consigliere ...

La Russia ha deciso di espellere dal Paese un funzionario dell'ambasciata d'Italia a Mosca, come rappresaglia alla decisione del governo di Roma di allontanare due diplomatici russi coinvolti nel caso di spionaggio che ha visto protagonista anche il capitano di fregata Walter Biot. Il funzionario italiano, Curzio Pacifici, avrà 4 ore di tempo per lasciare la Russia. La decisione è stata ... La ritorsione di Mosca alla fine è arrivata. La Russia ha espulso un diplomatico italiano dichiarandolo persona non grata. Lo riporta l'agenzia russa Interfax, spiegando che il ministero degli Esteri ...