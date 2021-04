Donnarumma sorride dopo Lazio Milan: bufera sui social – FOTO (Di lunedì 26 aprile 2021) Gianluigi Donnarumma, dopo il triplice fischio della gara contro la Lazio sorride con Pepe Reina: è bufera sui social – FOTO Gianluigi Donnarumma ha provato a tenere in piedi la baracca anche contro la Lazio: almeno due i miracoli del portiere classe 1999 contro la Lazio con l’intervento spaziale su Immobile nel primo tempo. La prestazione non è bastata col Milan che ha perso 3-0 all’Olimpico. A fine gara, Donnarumma parlando con Reina (suo ex compagno) sorride: bufera sui social per il suo atteggiamento e i più maliziosi hanno visto anche un possibile rilassamento del portiere con le voci crescenti su un suo passaggio alla Juve. Uno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Gianluigiil triplice fischio della gara contro lacon Pepe Reina: èsuiGianluigiha provato a tenere in piedi la baracca anche contro la: almeno due i miracoli del portiere classe 1999 contro lacon l’intervento spaziale su Immobile nel primo tempo. La prestazione non è bastata colche ha perso 3-0 all’Olimpico. A fine gara,parlando con Reina (suo ex compagno)suiper il suo atteggiamento e i più maliziosi hanno visto anche un possibile rilassamento del portiere con le voci crescenti su un suo passaggio alla Juve. Uno ...

