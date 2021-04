Domenica In, Mara Venier alla Gregoraci “Briatore è ancora innamorato di te” la risposta della Gregoraci gela Mara Venier (Di lunedì 26 aprile 2021) È andata in onda nel pomeriggio di ieri, Domenica 25 aprile, una nuova puntata di “Domenica In” celebre trasmissione del pomeriggio in onda su Rai 1 e condotta dalla bravissima Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e tra questi la showgirl Elisabetta Gregoraci, grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Diversi sono stati gli argomenti affrontati nel corso dell’intervista, tra questi la malattia della sua mamma e il grande amore che per diversi anni l’ha legata all’imprenditore Flavio Briatore. La rivelazione di Mara Venier su Flavio Briatore Elisabetta ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 26 aprile 2021) È andata in onda nel pomeriggio di ieri,25 aprile, una nuova puntata di “In” celebre trasmissione del pomeriggio in onda su Rai 1 e condotta dbravissima. Tanti gli ospiti in studio e tra questi la showgirl Elisabetta, grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Diversi sono stati gli argomenti affrontati nel corso dell’intervista, tra questi la malattiasua mamma e il grande amore che per diversi anni l’ha legata all’imprenditore Flavio. La rivelazione disu FlavioElisabetta ...

