Domenica In | Mara Venier alla Gregoraci “Briatore è ancora innamorato di te” la risposta della Gregoraci gela Mara Venier

(Di lunedì 26 aprile 2021) È andata in onda nel pomeriggio di ieri,25 aprile, una nuova puntata di “In” celebre trasmissione del pomeriggio in onda su Rai 1 e condotta dbravissima. Tanti gli ospiti in studio e tra questi la showgirl Elisabetta, grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Diversi sono stati gli argomenti affrontati nel corso dell’intervista, tra questi la malattiasua mamma e il grande amore che per diversi anni l’ha legata all’imprenditore Flavio. La rivelazione disu FlavioElisabetta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Mara

Nel corso dell'intervista aIn è stata proprioVenier a parlare di Briatore e a lanciare una bomba. La conduttrice ha infatti dichiarato 'Stamattina ho parlato con Flavio Briatore. È ...Piera Maggio , ospite diVenier aIn , parla di Denise Pipitone e del suo stato d'animo: 'Si sopravvive e si cerca di andare avanti in ogni modo, ma questa non è vita. In 17 anni abbiamo sempre cercato mia ...Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio ospite di Mara Venier a Domenica In. «Si sopravvive e si cerca di andare avanti in ogni modo, ma questa non è vita. In 17 anni abbiamo ...È andata in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 25 aprile, una nuova puntata di “Domenica In” celebre trasmissione del pomeriggio in onda su Rai 1 e condotta dalla bravissima Mara Venier. Tanti gli ...