Disney+, i film e serie (anche Star) in uscita a maggio 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Ormai Disney+ e Star sono un tutt'uno: la piattaforma streaming Disney+, infatti, ha ormai consolidato il canale che permette di ampliare i contenuti del catalogo. Tra nuove serie (spesso Originali) e film, la combinazione Disney+ e Star è diventata ancora più temibile per gli altri colossi dello streaming, poiché abbraccia sia il pubblico adulto, sia le famiglie. Il mese di maggio è sempre più frizzante, perché le novità sono tante e, per di più, comincia con lo Star Wars Day: in occasione della giornata dedicata all'universo di Guerre Stellari, infatti, viene rilasciata la nuova serie animata The Bad Batch. E sulla piattaforma saranno disponibili tutti i titoli, tra serie tv e l'intera saga ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 aprile 2021) Ormaisono un tutt'uno: la piattaforma streaming, infatti, ha ormai consolidato il canale che permette di ampliare i contenuti del catalogo. Tra nuove(spesso Originali) e, la combinazioneè diventata ancora più temibile per gli altri colossi dello streaming, poiché abbraccia sia il pubblico adulto, sia le famiglie. Il mese diè sempre più frizzante, perché le novità sono tante e, per di più, comincia con loWars Day: in occasione della giornata dedicata all'universo di Guerre Stellari, infatti, viene rilasciata la nuovaanimata The Bad Batch. E sulla piattaforma saranno disponibili tutti i titoli, tratv e l'intera saga ...

DBenedectus : Il film di Chloé Zhao, già Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia, ha vinto l'Oscar per il miglior film, la mig… - Val_Moony3 : Ma a tutti ‘sti americani sconcertati dal fatto che esista un film di Pinocchio con attori in carne e ossa, che non… - edofaravelli : @Alabamaglam Per quanto Soul sia un film molto bello, mi sarebbe piaciuto vedere Shaun tenere in mano la statuetta… - leaf_0 : @nicolettagiust1 - infoitinterno : Oscar 2021, tutti i vincitori: miglior film su Disney+ dal 30/4, a Netflix 7 statuette -