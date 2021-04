(Di lunedì 26 aprile 2021) E’ passato poco più di un anno dall’inizio della pandemia. Una pandemia che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Una pandemia che ha portato via cari, affetti, parenti e amici. Una pandemia che, inoltre, ha fatto perdere la speranza a molti, moltissimi giovani. E mentre si è concentrati a trovare la soluzione magica per risanare l’economia nazionale, sempre piùrestano in silenzio e subiscono,proferire parola. Il motivo? Quando e sessero decidere di farlo, verrebbero additati come “deboli”, “rompiscatole” o, peggio ancora, “viziati“. Leggi anche: Ladi S: “Ho 22anni. Vivo un misto di solitudine, rabbia e preoccupazione. Il futuro è buio.” Quando il confronto è troppo grande Spesso quando si cresce, si tende a dimenticare come si pensava quando si era giovani, quando si avevano vent’anni, le ...

"Dillo qui" lo spazio dove i ragazzi si aprono senza essere giudicati: La storia di L.

Cliccando, potete ascoltare la canzone. Come Through: il testo Almost missed my flight today I ... Ma tu dovresti venire stasera Mi sto rilassando sulla Westside, baby Chiama la mia amica,al ...
Ancora un'edizione estiva per il Festival della sintesi, che si terrà dal 25 al 31 luglio nella chiesa di San Cristoforo, in via Fillungo. Il programma è in via di definizione e sarà presentato nelle ...