Diletta Leotta, il nuovo flirt è Ryan Friedkin? Avvistati in un hotel di Roma (Di lunedì 26 aprile 2021) Il gossip, in alcuni salotti Romani e milanesi, girava già da qualche tempo, ma oggi è stato Dagospia a mettere nero su bianco l'indiscrezione secondo cui Ryan Friedkin, vice presidente della Roma, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 aprile 2021) Il gossip, in alcuni salottini e milanesi, girava già da qualche tempo, ma oggi è stato Dagospia a mettere nero su bianco l'indiscrezione secondo cui, vice presidente della, ...

Advertising

Gazzetta_it : L'indiscrezione: tra Diletta #Leotta e Ryan #Friedkin è amore? Avvistati in un hotel di Roma - VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - SimoneCosimi : RT @GiordanoGiusti: Diletta Leotta sei la nostra Europa League #Friedkin - infoitcultura : Diletta Leotta, il dettaglio che non è sfuggito ai social - infoitcultura : Zlatan Ibrahimovic è il vicino di casa di Diletta Leotta -