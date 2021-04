Diletta Leotta ha lasciato Can Yaman? “Scaricato in fretta e furia”: lei in hotel con un altro (Di lunedì 26 aprile 2021) Diletta Leotta sostiene con forza che la storia con Can Yaman sia vera, ma le indiscrezioni dicono tutt’altro. Ormai da tempo, infatti, si rincorrono le voci di una presunta crisi tra la giornalista e volto di Dazn e l’attore turco. Una presunta maretta che secondo alcuni si sarebbe trasformata nella rottura definitiva. Adesso spunta un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 26 aprile 2021)sostiene con forza che la storia con Cansia vera, ma le indiscrezioni dicono tutt’. Ormai da tempo, infatti, si rincorrono le voci di una presunta crisi tra la giornalista e volto di Dazn e l’attore turco. Una presunta maretta che secondo alcuni si sarebbe trasformata nella rottura definitiva. Adesso spunta un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Gazzetta_it : L'indiscrezione: tra Diletta #Leotta e Ryan #Friedkin è amore? Avvistati in un hotel di Roma - VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - stirone99 : RT @LAROMA24: Ryan Friedkin: avvistato in un hotel romano insieme a Diletta Leotta #AsRoma - stirone99 : RT @forzaroma: Diletta Leotta e Ryan Friedkin avvistati insieme in un hotel di Roma #ASRoma - infoitcultura : Diletta Leotta, Can si o no? Spunta un terzo incomodo -