Decreto Covid, da oggi le nuove regole: ecco cosa cambia dai ristoranti alle scuole (Di lunedì 26 aprile 2021) È in vigore il provvedimento sulle riaperture valido fino al 31 luglio. Tornano le zone gialle, rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 ma con possibilità di allungarlo o eliminarlo prima del 31 luglio a seconda dell'andamento della pandemia. Nelle aree gialle e arancioni scuola superiore in presenza almeno al 70%. ristoranti aperti anche la sera ma solo all'aperto nella fascia più bassa di rischio. Arriva la certificazione verde per uscire dalle regioni arancioni e rosse e spostarsi fra territori di colori diversi

