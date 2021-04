Debito, vaccini e Recovery Plan. Perché l’Italia può farcela secondo Credit Susse (Di lunedì 26 aprile 2021) Yes we can. Non è per scomodare il celebre slogan di Barack Obama ma l’Italia di Mario Draghi è sulla buona strada. La scommessa del Recovery Plan si può vincere. Nel giorno in cui il premier detterà la linea alla Camera (e poi al Senato) per poi spedire il piano italiano a Bruxelles, da Credit Suisse, una delle principali banche d’affari in Europa, arrivano rassicurazioni non scontate sul futuro del Paese. L’economia può rinascere, la campagna di vaccinazione sta finalmente ingranando e i mercati non danno segni di nervosismo verso l’Italia. Tradotto, lo spread Btp/Bund rimarrà basso. “Le prospettive italiane sono migliorate negli ultimi mesi”, è la premessa del report dedicato all’Italia. “I progressi sulla vaccinazione significano che il governo inizierà gradualmente a riaprire il ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 aprile 2021) Yes we can. Non è per scomodare il celebre slogan di Barack Obama madi Mario Draghi è sulla buona strada. La scommessa delsi può vincere. Nel giorno in cui il premier detterà la linea alla Camera (e poi al Senato) per poi spedire il piano italiano a Bruxelles, daSuisse, una delle principali banche d’affari in Europa, arrivano rassicurazioni non scontate sul futuro del Paese. L’economia può rinascere, la campagna di vaccinazione sta finalmente ingranando e i mercati non danno segni di nervosismo verso. Tradotto, lo spread Btp/Bund rimarrà basso. “Le prospettive italiane sono migliorate negli ultimi mesi”, è la premessa del report dedicato al. “I progressi sulla vaccinazione significano che il governo inizierà gradualmente a riaprire il ...

