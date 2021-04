De Rossi negativo al Covid | fine di un incubo durato 37 giorni

(Di lunedì 26 aprile 2021)dell'per Daniele De. L'ex numero 16 della Roma, ora nello staff azzurro del c.t. Roberto Mancini, è tornato a casa come raccontato da sua moglie Sarah su Instagram. '...

Advertising

Gazzetta_it : #DeRossi negativo al #Covid: fine di un incubo 37 giorni dopo - DiMarzio : #Nazionale, #DeRossi è guarito dal coronavirus - MCalcioNews : #DeRossi di nuovo negativo al #Covid19: un incubo durato 37 giorni - Giusepp00699032 : RT @DiMarzio: #Nazionale, #DeRossi è guarito dal coronavirus - carloarbini51 : RT @DiMarzio: #Nazionale, #DeRossi è guarito dal coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi negativo

Non è stato un mese e mezzo facile questo per la famiglia De. Se papà Alberto ha continuato ad allenare la Roma Primavera, Sarah si è presa cura della famiglia e dei figli Gaia, Olivia e Noah. ...ROMA - Fine dell'incubo, Daniele Depuò tornare a sorridere. L'ex centrocampista della Roma è finalmente tornatoal Covid dopo due settimane davvero dure. Dopo aver contratto il virus durante il ritiro della nazionale ...Daniele De Rossi torna negativo al Covid dopo 27 giorni. Si era contagiato a marzo nel focolaio che aveva colpito la Nazionale ...L'incubo Covid di Daniele De Rossi è finito. Dopo 37 giorni di positività e un ricovero all'ospedale Spallanzani per il contagio nel focolaio della Nazionale, di cui è da poco membro dello staff di Ma ...