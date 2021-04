De Luca e Andrea Agnelli che “è andato per fare lana ed è tornato tosato” | VIDEO (Di lunedì 26 aprile 2021) Quando è in collegamento con Fabio Fazio, il Presidente della Campania si lascia spesso andare a citazioni (anche letterarie). E anche ieri sera, parlando del caos Super League e della posizione del numero uno della Juventus, Vincenzo De Luca ha voluto parafrasare uno dei passaggi del Don Chisciotte di Miguel de Cervantes per ironizzare sulla figuraccia fatta da Andrea Agnelli, tra annunci e dietrofront. Già venerdì, nel corso del suo consueto punto settimanale in diretta su Facebook, non aveva lesinato critiche. E domenica sera, a Che Tempo Che Fa, De Luca contro Agnelli è andato giù pesante. E non solo nei confronti del Presidente bianconero. “Andrea Agnelli è andato per fare lana ed è ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Quando è in collegamento con Fabio Fazio, il Presidente della Campania si lascia spesso andare a citazioni (anche letterarie). E anche ieri sera, parlando del caos Super League e della posizione del numero uno della Juventus, Vincenzo Deha voluto parafrasare uno dei passaggi del Don Chisciotte di Miguel de Cervantes per ironizzare sulla figuraccia fatta da, tra annunci e dietrofront. Già venerdì, nel corso del suo consueto punto settimanale in diretta su Facebook, non aveva lesinato critiche. E domenica sera, a Che Tempo Che Fa, Decontrogiù pesante. E non solo nei confronti del Presidente bianconero. “pered è ...

