Ddl Zan, Platinette sfida i vip dello spettacolo: «Legge liberticida, neanche l'hanno letta» (Di lunedì 26 aprile 2021) Platinette meglio di Platini: con un'intervista a Libero mette in fuori gioco i paladini della Legge Zan e li infilza in contropiede. Il resto è un grande gol: «I veri discriminati oggi sono gli eterosessuali e chi li difende; ormai sono una razza in estinzione». E qui ci vorrebbe davvero l'ola di tutto lo stadio. Per il semplice fatto che è difficile, per non dire impossibile che, un politico possa dirla tale e quale a lei. O lui, forse, dal momento che all'anagrafe Platinette è Maurizio Coruzzi. Lo ricordiamo solo per sottolineare che è una che di "identità fluide" s'intende come poche. E non da ora, con il vento che gonfia le vele dei movimenti gay e transgender. Platinette: «I veri discriminati sono gli "etero"» «Negli anni '70 – ricorda a Pietro Senaldi – mi esibivo con un gruppo di travestiti da tregenda e mi ...

