DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 27 aprile: Deren e Bulut escono di scena (Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni su DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir sta giungendo al termine, infatti entro metà maggio ci sarà l’appuntamento finale. Cosa vedremo nell’episodio in onda martedì 27 L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo appuntamento settimanale di– Le Ali delBen ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato allesu– Le Ali del. La soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir sta giungendo al termine, infatti entro metà maggio ci sarà l’appuntamento finale. Cosa vedremo nell’episodio in onda martedì 27 L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

team_world : Dopo il grande successo di #Daydreamer - Le Ali del Sogno, arriva in Italia una nuova serie con protagonista CAN YA… - AngelaDePantale : RT @M0NIETTA: ??? TGCOM24 | 23.04.2021 ?? 'Mr Wrong - Lezioni d'amore', la nuova serie tv con Can Yaman su Canale 5. Dopo il successo di 'Day… - Montes1301 : RT @CIAfra73: SerieTivu: #Daydreamer, Le ali del sogno settimana dal 26 al 31 aprile 2021 · CAN E SANEM LITIGANO E L'UOMO RICORD... https:/… - CIAfra73 : SerieTivu: #Daydreamer, Le ali del sogno settimana dal 26 al 31 aprile 2021 · CAN E SANEM LITIGANO E L'UOMO RICORD.… - LenkaWeaver : RT @M0NIETTA: ??? TGCOM24 | 23.04.2021 ?? 'Mr Wrong - Lezioni d'amore', la nuova serie tv con Can Yaman su Canale 5. Dopo il successo di 'Day… -