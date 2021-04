Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 27 aprile 2021: gli sforzi di Sanem si rivelano inutili (Di lunedì 26 aprile 2021) Nelle anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, che torna martedì 27 aprile 2021 alle 16:35 su Canale 5, scopriamo che gli sforzi di Sanem per la memoria di Can sono stati vani. Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di martedì 27 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:35. Le anticipazioni non sembrano benevole verso la minore delle sorelle Aydin, ma non tutto sembra essere perduto. Sanem torna a vestirsi in maniera molto più giovanile, esattamente come quando era solo la nuova stagista dell'agenzia, serve a Can il suo the preferito, e costringe Deren ad essere molto severa e a chiamarla "l'altra", come in passato (e come mostra questa clip dell'episodio ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 aprile 2021) Nelledi- Le ali del, che torna martedì 27alle 16:35 su Canale 5, scopriamo che glidiper la memoria di Can sono stati vani.- Le ali deltorna con la puntata di martedì 27su Canale 5 alle 16:35. Lenon sembrano benevole verso la minore delle sorelle Aydin, ma non tutto sembra essere perduto.torna a vestirsi in maniera molto più giovanile, esattamente come quando era solo la nuova stagista dell'agenzia, serve a Can il suo the preferito, e costringe Deren ad essere molto severa e a chiamarla "l'altra", come in passato (e come mostra questa clip dell'episodio ...

Advertising

team_world : Dopo il grande successo di #Daydreamer - Le Ali del Sogno, arriva in Italia una nuova serie con protagonista CAN YA… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 27 aprile 2021: gli sforzi di Sanem si rivelano inutili… - dolcementecaty : Le ali del sogno.... #DayDreamer #Panorama #postidelcuore ?? - LeRagazzediCY : #Repost @/librimondadori ... Can Divit ha tutto quello che si potrebbe desiderare: è bellissimo, gentile ed è l’ere… - LenkaProchzko15 : RT @CanyamanLe: #Repost @Librimondadori ... Domani in libreria il romanzo prequel della serie tv #DayDreamer – Le Ali del Sogno, dall'autri… -