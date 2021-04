Davide Oldani: "Riparto con il temporary in piazza ideato dai ragazzi del D'O" (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Lo chef Davide Oldani per ora non riapre il suo D'O, il rinomato ristorante a San Pietro all'Olmo di Cornaredo, in provincia di Milano, suo paese d'origine e riparte con il temporary ideato dai ragazzi del D'O, una struttura all'aperto in piazza della Chiesa, proprio davanti al ristorante. Si attiene alle regole e non fa polemiche. "Il coprifuoco? Va bene, - risponde - sto alle regole e devo dire che andare mangiare presto vuol dire anche andare a letto prima, dormire meglio, avere più tempo per digerire e, non ultimo, la mattina dopo lavorare meglio per l'Italia". E' quanto afferma in un'intervista all'Adnkronos. "Questa iniziativa è importante per la squadra del D'O per rimettersi in carreggiata, parte il 29 aprile e durerà un mese fino al 30 maggio" ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Lo chefper ora non riapre il suo D'O, il rinomato ristorante a San Pietro all'Olmo di Cornaredo, in provincia di Milano, suo paese d'origine e riparte con ildaidel D'O, una struttura all'aperto indella Chiesa, proprio davanti al ristorante. Si attiene alle regole e non fa polemiche. "Il coprifuoco? Va bene, - risponde - sto alle regole e devo dire che andare mangiare presto vuol dire anche andare a letto prima, dormire meglio, avere più tempo per digerire e, non ultimo, la mattina dopo lavorare meglio per l'Italia". E' quanto afferma in un'intervista all'Adnkronos. "Questa iniziativa è importante per la squadra del D'O per rimettersi in carreggiata, parte il 29 aprile e durerà un mese fino al 30 maggio" ...

