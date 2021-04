Dalla Regione un milione di euro per il supporto psicologico nelle scuole (Di lunedì 26 aprile 2021) Regione Un milione di euro per il potenziamento del supporto psicologico nelle scuole in relazione all'emergenza Covid - 19. Questa è la cifra stanziata, venerdì 23, Dalla Giunta piemontese per ... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 26 aprile 2021)Undiper il potenziamento delin relazione all'emergenza Covid - 19. Questa è la cifra stanziata, venerdì 23,Giunta piemontese per ...

CarloCalenda : Io credo che sarebbe doveroso ?@EnricoLetta? che il ?@pdnetwork? così come ?@LegaSalvini? ?@FratellidItalia?… - DarioNardella : #Firenze sarà il primo capoluogo di regione italiano ad abolire la #TamponTax e quindi le farmacie comunali non far… - TeresaBellanova : Ricevo, anche dalla mia regione, la Puglia, sollecitazioni di imprese agricole gravemente colpite dai danni del mal…

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Regione L'India travolta dal covid rivela la sua fragilità ...le rive del Gange e l'organizzazione di grandi eventi politici in una regione che il primo ministro voleva conquistare a ogni costo. Tutto questo nonostante gli esperti avessero segnalato fin dalla ...

Turismo, campagna di promozione Romagna in Germania, 600 passaggi nelle tv tedesche Punta quindi sul turismo di prossimità e in particolare sulla Germania, appunto, l'investimento della Regione per rilanciare uno dei settori più duramente colpiti dalla pandemia. Un Paese dove la ...

Voucher formazione, arrivano nuovi fondi dalla Regione Il Secolo XIX L’India travolta dal covid rivela la sua fragilità La seconda ondata sta colpendo il paese dopo che il governo Modi ha permesso grandi assembramenti religiosi e politici. Gli aiuti internazionali ora arrivano anche perché il paese è il più grande prod ...

Covid, Crisanti: "Non ci sono le condizioni per riaprire" Nel giorno in cui in Italia torna la zona gialla e riaprono bar e ristoranti all'aperto, l'esperto lancia un nuovo allarme ...

