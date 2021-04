Dalla Germania: Bayern Monaco su Nagelsmann, ma c’è una clausola da oltre 25 milioni (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’annuncio di Hans-Dieter Flick che vuole lasciare la panchina bavarese a fine stagione. Il club – secondo Kicker e anche i media tv tedeschi – avrebbe contattato Julian Nagelsmann informando anche il Lipsia. Il giovane allenatore però, 34 anni ancora da compiere, ha un contratto fino al 2023 con la società della Red Bull e anche una clausola rescissoria che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. Lo stesso Lipsia, nel 2019, ha dovuto pagare 5 milioni all’Hoffenheim per ingaggiare Nagelsmann. In Germania non filtra ottimismo sulla fattibilità dell’operazione dati i costi elevati, ma la situazione potrebbe sbloccarsi con un accordo tra Bayern e Lipsia che vada ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilè alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’annuncio di Hans-Dieter Flick che vuole lasciare la panchina bavarese a fine stagione. Il club – secondo Kicker e anche i media tv tedeschi – avrebbe contattato Julianinformando anche il Lipsia. Il giovane allenatore però, 34 anni ancora da compiere, ha un contratto fino al 2023 con la società della Red Bull e anche unarescissoria che oscilla tra i 25 e i 30di euro. Lo stesso Lipsia, nel 2019, ha dovuto pagare 5all’Hoffenheim per ingaggiare. Innon filtra ottimismo sulla fattibilità dell’operazione dati i costi elevati, ma la situazione potrebbe sbloccarsi con un accordo trae Lipsia che vada ...

Advertising

xyz21271663 : #Draghi dà la colpa all'unione Europea e all'Euro, al terribile periodo 1999-2019 in cui l'Italia è stata affossata… - xposeidone : RT @monikindaaaa: @francescatotolo @BpMichaelAliwal @seaeyeorg Ma vadano pure a prenderli purché se li portino in Germania,perchè invece di… - RobertoBlumett1 : @fattoquotidiano Lo sanno tutti che il piano prima deve essere approvato dalla Germania e dalla Francia poi i suddi… - Milannews24_com : Dalla Germania: «Colpo di mercato del Milan, è fatta» - monikindaaaa : @francescatotolo @BpMichaelAliwal @seaeyeorg Ma vadano pure a prenderli purché se li portino in Germania,perchè inv… -