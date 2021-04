"Dal Governo ottimo lavoro, possibile soldi prima della pausa estiva" (Di lunedì 26 aprile 2021) “Sono sempre stato convinto della possibilità, e sto lavorando molto perché questa possibilità si materializzi”, di avere il prefinanziamento dei fondi del piano Next generation Eu “prima della pausa estiva”. Lo ha dichiarato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo a un convegno. “Dipende dal processo di ratifica dei diversi paesi - ha aggiunto - ma è possibile che si arrivi a questo prefinanziamento prima della pausa estiva anche se di certo non è una sfida da poco”. “Credo che sia stato fatto un ottimo lavoro in appena una settimana” dice Gentiloni parlando del Governo Italiano. “Ci siamo trovati di fronte alla decisione, che io considero ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) “Sono sempre stato convintopossibilità, e sto lavorando molto perché questa possibilità si materializzi”, di avere il prefinanziamento dei fondi del piano Next generation Eu “”. Lo ha dichiarato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo a un convegno. “Dipende dal processo di ratifica dei diversi paesi - ha aggiunto - ma èche si arrivi a questo prefinanziamentoanche se di certo non è una sfida da poco”. “Credo che sia stato fatto unin appena una settimana” dice Gentiloni parlando delItaliano. “Ci siamo trovati di fronte alla decisione, che io considero ...

