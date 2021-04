Dagospia | “Rottura tra Diletta Leotta e Can Yaman? La causa potrebbe essere Ryan Friedkin”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 aprile 2021) La conduttrice di Daznè sempre al centro del gossip. Il volto della piattaforma streaming, infatti, ha recentemente fatto parlare di sé per via della fine della sua storia d’amore con l’attore turco Can. Il sito ‘‘ di Roberto D’Agostino, nelle ultime ore ha rivelato quella chestata ladellatra i due: “Sapete perchéha scaricato in fretta e furia il turcomanno Can? Perché si è dedicata al ripasso degli highlights della Serie A in compagnia di, figlio del proprietario della Roma. Per una settimana, i due hanno sfogliato gli almanacchi del campionato in un hotel di de charme ...