Da Roma a Torino | il settore dei matrimoni scende in piazza | “Dimenticati da tutti i decreti | vogliamo lavorare e sappiamo farlo in sicurezza”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Da, a, a Milano. I lavoratori delwedding e i futuri sposi che, causa Covid, hanno dovuto rinviare le nozze, sono scesi inlunedì 26 aprile per protestare contro la mancata ripartenza dei. InMontecitorio sono arrivati da tutta Italia per chiedere la possibilità di ritornare a realizzare i sogni di tanti innamorati. “Non ci capacitiamo di come il governo possa essersi dimenticato di noi – spiega Stefania Mismara, presidente dell’associazione organizzatrice dell’evento – Siamo statineiristori e ora nel decreto per le ripartenze“. “Siamo disponibili a qualsiasi tipo di protocollo – rincara – e siamo una filiera di persone responsabili”. Inanche alcune spose che ...

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - sscnapoli : ?? | #TorinoNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma. ?? - AndreaAscolese : Grazie1!!!Tante radio di tutta l' Italia trasmettono ANNALISA!!! Sempre in RADIO FM grazie mille anche a… - ilfattovideo : Da Roma a Torino, il settore dei matrimoni scende in piazza: “Dimenticati da tutti i decreti, vogliamo lavorare e s… - GPeppe34N : RT @glmdj: Ma secondo chi, Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari, possono decider… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Torino

Agenzia ANSA

...La vera rivoluzione sarà in attacco perché in estate potrebbe chiudersi il ciclo di Dzeko alla. Alle sue spalle c'è il Gallo Belott i che costa meno ed è in scadenza 2022 con il. A ...... come il Carignano dicon "Il piacere dell onestà", allestito nei mesi scorsi a porte chiuse dal direttore artistico Valerio Binasco. Aproprio stasera riapre le porte il teatro Vascello, ...Eataly e Green Pea sono i primi due partner italiani del progetto Priceless Planet Coalition di Mastercard: una coalizione a livello globale di ...Gli rompe il setto nasale per rubagli catenine e ciondolo: arrestato. E’ successo venerdì sera in via Gramsci, all’intersezione con via Roma, a Torino. Qui una pattuglia del comando territoriale I – ...