Da Roma a Milano folla e assembramenti prima della zona gialla: Parco Sempione preso d'assalto e aperitivi senza mascherine a Campo de' Fiori (Di lunedì 26 aprile 2021) Parco Sempione preso d'assalto nella giornata della Festa della Liberazione. Nonostante le limitazioni anti-Covid ancora in vigore fino alla mezzanotte, centinaia di persone non hanno resistito alla tentazione di un picnic o semplicemente qualche ora di relax nel polmone verde di Milano, incoraggiate da bel tempo e temperature elevate. La concentrazione di gente in alcune zona di prato non consentiva di mantenere il distanziamento raccomandato per contenere il contagio. Situazione simile a Roma, dove in centro, a piazza Campo de' Fiori centinaia di persone hanno consumato l'aperitivo senza mantenere il distanziamento necessario complice anche una temperatura quasi estiva.

