Da Musei Capitolini a Galleria Borghese, è il giorno della cultura (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – È il giorno della cultura. Una rinascita che passa anche per la riapertura dei Musei nelle zone gialle del Paese e che a Roma ha visto aprire le porte di diversi Musei statali e comunali. Dai Capitolini all’Ara Pacis, dal Parco archeologico del Colosseo ai Mercati di Traiano, sono diversi i siti che hanno ricominciato ad accogliere il pubblico. Per tutti stessi dispositivi di sicurezza, quelli indicati dalle autorita’ e applicati scrupolosamente nei luoghi della cultura. Mascherine obbligatorie, distanziamento, misurazione della temperatura all’ingresso e gel per le mani non ostacolano pero’ il ritorno alla bellezza che diventa segnale di speranza verso una, seppur graduale, alla normalita’. Tra i primissimi ad aprire stamattina ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – È il. Una rinascita che passa anche per la riapertura deinelle zone gialle del Paese e che a Roma ha visto aprire le porte di diversistatali e comunali. Daiall’Ara Pacis, dal Parco archeologico del Colosseo ai Mercati di Traiano, sono diversi i siti che hanno ricominciato ad accogliere il pubblico. Per tutti stessi dispositivi di sicurezza, quelli indicati dalle autorita’ e applicati scrupolosamente nei luoghi. Mascherine obbligatorie, distanziamento, misurazionetemperatura all’ingresso e gel per le mani non ostacolano pero’ il ritorno alla bellezza che diventa segnale di speranza verso una, seppur graduale, alla normalita’. Tra i primissimi ad aprire stamattina ...

