Da bambino era paffuto e con un viso da bonaccione: oggi riempie i palcoscenici di tutto il mondo | Ecco chi è (Di lunedì 26 aprile 2021) Il bambino che vediamo nella foto, oggi è diventato una star in grado di spopolare a livello internazionale. Scopriamo di chi si tratta Star internazionale da bambino (Websource)Da piccolo aveva un viso simpatico e paffuto, nel presente calca i palcoscenici più prestigiosi al mondo. Il sorriso però è rimasto analogo, con lo sguardo di chi sa il fatto suo. La sua fama è accresciuta grazie alla presenza in un gruppo, il quale è stato formato da lui e da altri due artisti nel 2009. Nel giro di pochi anni sono stati in grado di far conoscere il loro nome, in quanto l’incredibile talento è sotto gli occhi di tutti. La loro ambizione però è molto alta, per questo siamo sicuri che non si accontenteranno di quel che hanno fatto finora, anche se alla loro età ... Leggi su kronic (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilche vediamo nella foto,è diventato una star in grado di spopolare a livello internazionale. Scopriamo di chi si tratta Star internazionale da(Websource)Da piccolo aveva unsimpatico e, nel presente calca ipiù prestigiosi al. Il sorriso però è rimasto analogo, con lo sguardo di chi sa il fatto suo. La sua fama è accresciuta grazie alla presenza in un gruppo, il quale è stato formato da lui e da altri due artisti nel 2009. Nel giro di pochi anni sono stati in grado di far conoscere il loro nome, in quanto l’incredibile talento è sotto gli occhi di tutti. La loro ambizione però è molto alta, per questo siamo sicuri che non si accontenteranno di quel che hanno fatto finora, anche se alla loro età ...

Advertising

fierylibra : GESU BAMBINO TWIRTER MON ERA LA GIF CHE VOLEVO - Alessio_555 : @Luca_Fantuzzi E vero ricordo che ero bambino Ed in pieno fallout nucleare L'unico divieto era niente latte e nie… - Simone24178874 : Il mio amico immaginario, di quando ero bambino, era uno scarafaggio che girava nel mio cervello ?? - SorridodiJade : RT @IntxrruptxdGirl: SE VABBE IN BLACK BOTTOM ERA SOLO UN CAZZO DI TRUCCO SBAVATO IN PINOCCHIO HANNO DOVUTO FAR SEMBRARE LA PELLE DEL BAMBI… - hengbokie_ : che poi mi sono appena ricordata che stanotte ho sognato di parlare coreano a un bambino spiegandogli in una foto c… -