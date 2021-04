Advertising

radioaldebaran : Villa Durazzo, ritornano le visite guidate - #Cultura #SMargheritaLigure #Turismo - - DividendProfit : Cultura e Turismo, CNPR: “Con 10 miliardi di investimenti Italia può tornare leader nel mondo” - Danila0909 : RT @PSchioppa: Gli interventi strategici che dovrebbero rilanciare il turismo secondo il #recoveryfound #pnrr #cultura Facendo una semplic… - sayaddhina : RT @PSchioppa: Gli interventi strategici che dovrebbero rilanciare il turismo secondo il #recoveryfound #pnrr #cultura Facendo una semplic… - mmmi_it : RT @euroregionenews: Sostenibilità ambientale, sicurezza e cultura sono tra i punti di forza che la Slovenia prepara da anni per un turism… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura Turismo

ilmessaggero.it

Per ciò che attiene il settore del, nel Pnrr sono previsti otto miliardi. Ma il tema è: ...in campo progetti concreti per spenderli velocemente investendo in digitalizzazione della, sui ...Per ciò che attiene il settore del, nel Pnrr sono previsti otto miliardi. Ma il tema è: ...in campo progetti concreti per spenderli velocemente investendo in digitalizzazione della, sui ...(Teleborsa) - "Il processo di defiscalizzazione al 65% sulle donazioni liberali erogate a sostegno dell'arte e del patrimonio culturale del Paese, tasso più alto d'Europa in questo settore, ha incenti ...Circa 1.000 a livello provinciale le imprese del turismo e del commercio, due settori colpiti pesantemente dalla pandemia per i quali occorre lavorare per una rapida ripartenza.