Crisi dei chip - Volkswagen avverte: "Il secondo trimestre sarà peggiore del primo" (Di lunedì 26 aprile 2021) La Crisi dei semiconduttori rischia di aggravarsi ulteriormente durante i prossimi mesi. L'allarme è stato lanciato dal gruppo Volkswagen tramite un'esplicita richiesta a tutti i dirigenti che così è stata sintetizzata dal Financial Times: per il secondo trimestre preparatevi a un calo della produzione più forte di quanto avvenuto nei primi tre mesi dell'anno. Sfida impegnativa. "I fornitori e il gruppo Volkswagen ci dicono che dobbiamo affrontare sfide considerevoli nel secondo trimestre, probabilmente più impegnative del primo", ha dichiarato alla testata britannica Wayne Griffiths, presidente della Seat, definendo la carenza di semiconduttori la "la sfida più grande" che l'azienda catalana sta affrontando in questo momento. Griffiths ha spiegato, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 26 aprile 2021) Ladei semiconduttori rischia di aggravarsi ulteriormente durante i prossimi mesi. L'allarme è stato lanciato dal gruppotramite un'esplicita richiesta a tutti i dirigenti che così è stata sintetizzata dal Financial Times: per ilpreparatevi a un calo della produzione più forte di quanto avvenuto nei primi tre mesi dell'anno. Sfida impegnativa. "I fornitori e il gruppoci dicono che dobbiamo affrontare sfide considerevoli nel, probabilmente più impegnative del", ha dichiarato alla testata britannica Wayne Griffiths, presidente della Seat, definendo la carenza di semiconduttori la "la sfida più grande" che l'azienda catalana sta affrontando in questo momento. Griffiths ha spiegato, ...

Advertising

EnricoLetta : Non è possibile che Europa e Stati Membri imparino da tutte le crisi tranne che da quella sull’accoglienza dei… - CarloCalenda : I giornali scoprono il documento del 2017, citato nel video, sulla crisi dei cimiteri. Da allora non è stato fatto… - SimonaMalpezzi : Non sappiamo quali saranno le conseguenze del lockdown sui giovani. Ma è un problema serio. Per questo ho proposto… - maxmassi969 : RT @GmaHappymilan: Premesso che ho 1 età, che sono stata abituata a rispettare il valore del denaro, che mi occupo anche di fratelli e sore… - Dagherrotipo1 : RT @rprat75: Ho scritto della crisi di Portland ancora sconfitta da un'ottima Memphis, dei successi di Golden State, Washington, Atlanta e… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi dei Africa, Europa e vaccini: One Health ...africani attualmente sono in grado di produrre solo l' 1% dei vaccini sul loro continente ed è quindi fondamentale investire risorse per preparare le strutture pubbliche africane a rispondere a crisi ...

La comunicazione unificata passa dalle soluzioni 3CX : ChannelCity.it Questo aiuta le aziende a migliorare la propria produttività, resistere in tempi di crisi e aumentare la mobilità senza trascurare la soddisfazione dei clienti. "Quest'ultimo rappresenta un punto ...

Crisi dei chip - Volkswagen avverte: "Il secondo trimestre sarà peggiore del primo" Quattroruote Gli Hilton Florence Metropole e Garden Inn Florence Novoli passano nelle mani di Pygmalion La crisi innescata dalla pandemia sta infatti generando quello che noi consideriamo come uno dei migliori periodi per investire nel mercato degli asset alberghieri europei”. Obiettivo dichiarato della ...

Lazio, vola il mercato delle macchine agricole Roma, 26 apr. (askanews) - Vola il mercato delle macchine agricole nel Lazio. I dati d'immatricolazione indicano nella Regione, nel primo trimestre dell'anno, un incremento del 71% per i trattori, dov ...

...africani attualmente sono in grado di produrre solo l' 1%vaccini sul loro continente ed è quindi fondamentale investire risorse per preparare le strutture pubbliche africane a rispondere a...Questo aiuta le aziende a migliorare la propria produttività, resistere in tempi die aumentare la mobilità senza trascurare la soddisfazioneclienti. "Quest'ultimo rappresenta un punto ...La crisi innescata dalla pandemia sta infatti generando quello che noi consideriamo come uno dei migliori periodi per investire nel mercato degli asset alberghieri europei”. Obiettivo dichiarato della ...Roma, 26 apr. (askanews) - Vola il mercato delle macchine agricole nel Lazio. I dati d'immatricolazione indicano nella Regione, nel primo trimestre dell'anno, un incremento del 71% per i trattori, dov ...