«Credete nella bontà», il discorso di Chloé Zhao durante alla premiazione degli Oscar 2021 – Il video (Di lunedì 26 aprile 2021) «alla nascita le persone sono intrinsecamente buone». Con questa frase proveniente da una poesia cinese, «che memorizzavo da piccola con mio padre», la regista Chloé Zhao riceve il premio per il “Miglior film” alla 93esima edizione degli Oscar. Zhao è la seconda donna a conquistare la statuetta dopo Kathryn Bigelow nel 2010 per The Hurt Locker, prima in assoluto di origini asiatiche. «Con lo staff di Nomadland abbiamo trascorso delle giornate folli, ma memorabili», ha ringraziato la regista all’inizio del suo discorso dal palco. «Per trovare un modo di andare avanti quando le cose diventavano difficili», ha proseguito Zhao, «e sono tornata indietro a quando ero bambina. Quando sono cresciuta in Cina. Con mio padre, giocavano a ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) «nascita le persone sono intrinsecamente buone». Con questa frase proveniente da una poesia cinese, «che memorizzavo da piccola con mio padre», la registariceve il premio per il “Miglior film”93esima edizioneè la seconda donna a conquistare la statuetta dopo Kathryn Bigelow nel 2010 per The Hurt Locker, prima in assoluto di origini asiatiche. «Con lo staff di Nomadland abbiamo trascorso delle giornate folli, ma memorabili», ha ringraziato la regista all’inizio del suodal palco. «Per trovare un modo di andare avanti quando le cose diventavano difficili», ha proseguito, «e sono tornata indietro a quando ero bambina. Quando sono cresciuta in Cina. Con mio padre, giocavano a ...

Advertising

oscarvalle1984 : RT @giacomo1994_: Hanno scelto Pirlo con la consapevolezza che sarebbe stata un’annata nella quale avresti potuto non vincere. Tutto molto… - luciana_urso : @marteblog @EnricoLetta ancora credete nel loro buonismo, sono servi dei poteri forti e contro gli italiani da semp… - BAIRESMilanClub : RT @_Berlino_: Voi credete quello che volete ma per me Donnarumma non ha mai amato veramente il Milan,è tifoso ok,ma finisce lì la cosa,non… - giusy91455793 : @Claudio01447662 Meglio chiudere ma chi Ve lo fa fare solo work soldi manco più voi credete nella coppia, viva le g… - fumodilontra : RT @_Berlino_: Voi credete quello che volete ma per me Donnarumma non ha mai amato veramente il Milan,è tifoso ok,ma finisce lì la cosa,non… -